「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）あっぱれ！広島・栗林良吏投手（２９）がプロ初先発で１安打完封勝利を挙げた。七回までは走者を許さない完璧な投球を披露。１００球未満で完封するマダックスも達成し、衝撃の先発デビューを果たした。チームは２０２２年以来４年ぶりの開幕３連勝。８年ぶりのＶ奪還へ、最高のスタートを切った。初回の真っさらなマウンドに上がった栗林が、代名詞の登場曲「Ｎａｒｃｏ」が