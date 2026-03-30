ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、敵地ブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、デビューから3試合連続となる開幕3戦連発3号を含む4打数1安打1打点1四球だった。チームは終盤に逆転を許して開幕3連敗となった。スタジアムに衝撃を与えたのは2回の第2打席だった。2死無走者で迎えた村上はブルワーズ先発右腕のスプロートがフルカウントから投じた7球目、内角低めのカットボールをすくい上げた