4月4日（土）阪神競馬場で行われる、第35回チャーチルダウンズカップ（G3・3歳オープン・芝1600m）の登録馬は下記の通り。NHKマイルカップへ向けた前哨戦。シンザン記念を勝利したサンダーストラック、レシステンシア半弟・バルセシートなど15頭がエントリー。【シンザン記念】ハマーハンセン騎乗 サンダーストラックVで人馬ともに重賞初制覇15頭がエントリーアスクイキゴミ57.0アンドゥーリル57.0エイシンティザー57.0ク