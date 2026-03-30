◆ 快投でチームも今季初勝利！「連敗しているということもあって…」今季から先発転向となった西武・平良海馬が29日、ロッテ戦に登板。9回119球・5安打5奪三振3四死球無失点でプロ初の完封勝利を挙げた。快投でチームに今季初勝利をもたらした平良。29日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・辻発彦氏は「今日は素晴らしかったですね。チームが連敗しているということもあって、非常に丁寧に最初からインコー