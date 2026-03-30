3月29日、水沢競馬場で行われた11R・白嶺賞（M3・3歳上・ダ1400m）は、小野楓馬騎乗の2番人気、カナオールウェイズ（せん6・岩手・菅原勲）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のスプラウティング（せん7・岩手・酒井仁）、3着にショウナンナスカ（牡4・岩手・千葉幸喜）が入った。勝ちタイムは1:27.9（稍重）。1着カナオールウェイズ小野楓馬騎手「ゲートがあまり速くないタイプですから、スタートはひとまず及第点。２列目か