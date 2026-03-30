3月29日、佐賀競馬場で行われた6R・はがくれ大賞典（3歳上・ダ2000m）は、吉原寛人騎乗の1番人気、シンメデージー（牡5・高知・打越勇児）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にヴィアメント（せん9・大井・藤田輝信）、3着に2番人気のマルカイグアス（牡5・兵庫・橋本忠明）が入った。勝ちタイムは2:09.1（良）。シンメデージーは昨年に続く同競走連覇を果し、重賞勝利数を6に伸ばした。また、吉原寛人騎手は自身の持つ地方競馬重賞