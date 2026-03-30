◆米大リーグブルージェイズ５ー２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズのホームラン・セレブレーションは、恒例の青い「ホームラン・ジャケット」だ。岡本和真内野手の４回先頭の２打席目。メジャー１号を放ち、ダイヤモンドを回ると、ロッカーが隣で３回に今季１号を放ったサンチェスがジャケットを携えてベンチ前に。岡本にジャケットを着せかけた。「あれを日本にいる時からみ