「六甲Ｓ」（２９日、阪神）１番人気のベラジオボンド（牡５歳、栗東・上村）が昇級初戦でＶゴール。直線の追い比べで力強く抜け出した。池添は「３番手の外で、いつでもスパートできるところ。とらえるまでは集中していたけど、抜け出してフワッとしたのが課題ですね。重賞戦線でもやっていけそう」と将来性を高く評価した。次走は未定だが、上村師も「力通りでしょう。距離を千六にして定まってきた。これぐらい走ってくれ