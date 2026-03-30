「マーチＳ・Ｇ３」（２９日、中山）トップハンデタイの５９キロを背負った８番人気のサンデーファンデーが先行策から押し切り、昨年のプロキオンＳ以来となる重賞２勝目を挙げた。鞍上の角田和、開業２年目の東田師はともにこれが重賞初制覇。デビュー６年目の初タイトルに、角田和は「父とともにお世話になっているオーナーでしたし、前走２着という悔しい結果をバネに、こうして１着で返って来られて本当にうれしい」と喜び