元秋田朝日放送のアナウンサーで現在フリーの塩地美澄（43）が28日、自身のインスタグラムを更新。服の上からもわかる衝撃の“グラマラスボディ”を公開した。【写真】43歳・塩地美澄アナ、Tシャツ上からわかる衝撃の“たわわ”塩地は、29日に行われた公開生放送にゲスト出演することを告知。そして「お散歩が心地よい季節になりました。少し汗ばむほどの陽気で今シーズン初のTシャツに笑」というコメントとともに、ボディラ