国土交通省は今年10月、広範囲な空域をカバーする大分空港の航空管制業務を福岡空港に統合する。昨年12月には長崎、熊本両空港の業務を先行して一元化しており、福岡で九州北部の空の「交通整理」を一面的に担う体制に変更する。一体運用による運航の円滑化で管制の処理能力を高め、訪日客の拡大で増加する航空需要に対応する。