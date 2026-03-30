九州のアマチュア棋士が頂点を競う「第49期西日本久留米王位戦」（西日本新聞社主催）の筑後地区予選大会が29日、福岡県久留米市諏訪野町の高牟礼会館であった。今年は地区代表が2枠に増員。代表を選ぶA級では2パートに分かれ、柳川市の柳南中2年松藤暖人さん（14）と大川市の会社員松原誠さん（55）がそれぞれ優勝した。2人は5月10日に久留米市六ツ門町の久留米シティプラザである本戦に出場する。