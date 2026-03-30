福岡県内唯一の4年制音楽大として今春開学する福岡国際音楽大（太宰府市五条、澤和樹学長）に24日、九州交響楽団を支援する自動販売機がお目見えした。4月に入学する80人超の1期生に利用される見込みで、売り上げの一部は九響の活動費などに充てられる。