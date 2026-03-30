安全保障政策は国民の理解なしに成り立たない。政府はそう肝に銘じ、住民の不安に向き合うべきだ。他国のミサイル基地などを攻撃する反撃能力（敵基地攻撃能力）を持つ長射程ミサイルがあす、国内で初めて熊本市東区の陸上自衛隊健軍駐屯地に配備される。健軍駐屯地の周囲は住宅が多く、学校や病院もある。地元では、駐屯地が攻撃目標になるのではないかと懸念が広がっている。政治思想とは関係なく、多くの人が自然に抱く感