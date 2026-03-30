福岡県直方市の春の風物詩「のおがたチューリップフェア2026」が28日、市内の遠賀川河川敷公園で始まった。56種約17万本の色とりどりのチューリップが楽しめる。入場無料。4月5日まで。1997年に始まり、今回で30回目。昨年11〜12月、地元の企業や幼稚園など96団体約1200人のボランティアが球根を植え付けた。現在は半分ほどが開花し、会期後半に向けて見頃を迎える見通し。開会式典で、主催する市観光物産振興協会の河合賢一