大分県九重町の飯田高原で4月、高原の自然や暮らし、子育て環境を体験するイベントが開かれる。町外の小学生の親子が対象で、参加者を募集している。飯田高原に子どもと保護者が一定期間移り住んで小学校に通う“高原留学”のお試し企画で、地元有志でつくる「高原留学チーム」が主催。4月25日からの日程で、1泊2日のコースは、茅ぶき作業体験▽星空観察▽タデ原湿原散策▽小松地獄見学−の体験プログラムを予定。2泊3日のコ