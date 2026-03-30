学生相撲界の名門として知られる日本体育大相撲部と、大分県内の子どもたちとの交流事業が27日、日田林工高（同市吹上町）であった。小中高校生約40人がぶつかり稽古や四股踏みで技を学んだ。同大相撲部は横綱大の里をはじめ、県出身の元小結垣添、元関脇嘉風など多くの力士を輩出。OB部員が日田市内にいることから23〜28日、市内で昨年に続いて2回目の強化合宿を行った。27日は齋藤一雄監督と部員46人が「四股を踏むときは