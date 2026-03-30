【風人もよう小島くみさん（62）】公害、環境問題に取り組む理系職から、58歳で弁護士になった。1月末、長崎県壱岐市内2カ所の法律事務所の一つ「壱岐ひまわり基金法律事務所」の8代目所長に就任、2年間勤務する。「一人一人に寄り添い、地域に貢献したい」九州大農学部を卒業後、郷里・鹿児島の事業所で26年間、さまざまな経済活動が環境に及ぼす影響の計量業務に従事。特にダイオキシンや産業廃棄物に関わる中で、最終的に