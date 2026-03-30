新緑の中、湖をひとっ飛び−。長崎県大村市東野岳町の野岳湖そば、郡岳の麓にあるアウトドア施設「フォレストアドベンチャー・おおむら長崎」に、湖の上に張ったワイヤで滑走する「ジップトリップコース」が完成した。施設は市有林が広がる一帯に昨年4月に開業。木々にワイヤロープを張り巡らせ、綱渡りや滑走を楽しむ樹上の冒険コースが人気だ。新たに整備したジップトリップは、湖の上空を滑って渡る往復約600メートル。プ