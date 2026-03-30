畳職人の仕事と暮らしを支えた築80年以上の古民家を再生した商業施設「GOJŌ（ゴジョー）」が、福岡県古賀市のJR古賀駅前の本町商店街に正式オープンした。「食文化」をテーマした施設で、入居する飲食店や生花店が個性的な店づくりに取り組み、民間主導で再開発が進む同駅西口エリアを象徴する試みとして注目されている。