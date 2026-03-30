漂着物学会を設立した故石井忠さん（1937〜2016）が玄界灘沿岸で集めた貴重なコレクションを紹介する「漂着物展示室」が、福岡県古賀市の古賀東中に開設された。同市立歴史資料館の館長も務めた石井さんの業績を顕彰しようと、市が膨大な収集物を遺族から譲り受け、空き教室に収蔵庫付きの展示室を28日に設けた。動物の骨や種から空き瓶、仏像まで“お宝”約千点を体系的に常設展示する。当面、学校行事などがない土日に見学