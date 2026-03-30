スチュワートが5回5安打3失点にまとめ、550日ぶりに勝利を挙げた。二回に万波の中越えソロと暴投で2失点。三回も清宮幸にソロ本塁打を許すも、以降は立ち直り五回まで踏ん張った。昨年は左腹直筋を痛め実戦登板なし。レギュラーシーズンでは2024年9月25日の西武戦以来となる勝利に「すごく不安だったけど、いい投球ができた。感情的にもなるけど、まだ一つ。これを続けたい」とはにかんだ。