全国高校選抜ラグビー大会は29日、埼玉県熊谷市の熊谷ラグビー場で準決勝があり、東福岡が3大会ぶりに決勝進出した。連覇が懸かる桐蔭学園（神奈川）と31日に戦う。両校が決勝で激突するのは3大会ぶり5回目。5大会ぶりの優勝を目指す東福岡は、東海大大阪仰星を45−28で破った。6度目の頂点を狙う桐蔭学園は佐賀工に15−7で競り勝った。東福岡、猛攻で主導権握り最後まで攻め切る開始から東福岡が猛攻を仕掛けて主導権を握っ