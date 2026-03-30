第98回選抜高校野球大会は3月19日に開幕し、熱戦が繰り広げられている。決勝戦は3月31日に行われる予定だが、そうした中、「改めて高校野球のあり方を一度、徹底的に見直してほしい」という意見がSNSでは少なくない。なぜ批判が後を絶たないのか。それは高校野球では名門高とされる日大三高（東京都）と延岡学園高（宮崎県）の野球部で、問題動画の拡散・共有という事件が発生し、その善後策が充分ではないと受け止められている