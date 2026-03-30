今季も巨人の新4番候補・ダルベック、DeNAの最速150キロ左腕・コックスら、多くの新外国人選手が来日した。彼らは本国での実績があっても、日本では未知数だ。日本の野球に適応できなかったり、不慮のケガに見舞われたりして、実力を発揮できずに終わった選手も少なくない。中には来日デビュー戦で、早々に戦列を離れた助っ人もいる。【久保田龍雄／ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990