Ｂ１東地区のレバンガ北海道が１０８―８９で同地区首位の宇都宮に勝利し、連敗を４で止めた。キャリアハイの１７得点を挙げたＰＧ／ＳＧ菊地広人（２４）、チームトップ１８得点の日本代表ＳＧ富永啓生（２５）ら６選手が２ケタ得点を記録。５戦ぶりの勝利で今季３０勝に到達し、２０１６年のＢリーグ創設後、クラブ史上初の勝率５割以上を確定させた。全員野球ならぬ“全員バスケ”で歴史的な１勝をつかみとった。２８日に１