ここ最近、SNSを騒がせているのが、「博物館が収蔵する資料の廃棄」に関する議論である。最初にこのテーマが取り沙汰されたきっかけは、「奈良県立民俗博物館」の収蔵スペースが限界に達し、収蔵品の廃棄を検討していると報じられたことだった。奈良県の山下真知事が日本維新の会の常任役員であることから、「維新は文化を大事にしない政党だ」などと、政治と結び付けた批判的な声も上がった。【写真】増え続ける収蔵品を独自の