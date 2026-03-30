◆米大リーグブルージェイズ５ー２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、アスレチックス戦に「５番・三塁」でフル出場し、４回先頭の２打席目に、メジャー１号を放った。４打数１安打１打点で、チームの開幕３連勝に貢献した。初の一発に岡本は「しっかり捉えられたホームランだった。１日１日、試合に貢献できるようにやって