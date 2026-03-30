「アルクオーツスプリント・Ｇ１」（２８日、ＵＡＥメイダン）惜しくも地元の伏兵馬に栄冠を阻まれた。直線コースの電撃６Ｆ戦。日本馬初制覇を狙ったルガルは２着に敗れた。先行策からいったん先頭に立ち、懸命に粘ったが、最後の追い比べでわずかに屈した。鮫島駿は「ゲートを決めることに集中しました。有力馬のラザットが横に並んできて追いだしましたが、しぶとくジワッと動いてくれて、ラストは声や気持ちを出しながら