たくろう最後の試練は「過去の罪の清算」暴かれる赤木の“罪”と、ジグロウの正体とは？ ©ABCテレビ 3月30日（月）深夜０時、ついに最終回を迎えるサイコホラーバラエティ「デスゲームTAKUROW」。これまでにチェリー大作戦、オーサカクレオパトラを救えず、仲間の「死」を目の当たりにしてきたM-1王者・たくろう。前回、セルライトスパを奇跡的に救出した二人に突きつけられた最後のゲームは