「ミモザ賞」（２９日、中山）３番人気のベンヴェヌータ（牝３歳、美浦・辻）が前半５Ｆ６２秒１のスロー逃げで押し切った。これでデビューから無傷の２連勝。石橋脩は「追い切りに乗って新馬の時より動けるようになったと感じていた。よーいドンのタイプではないので、この馬のいいところが出せるように乗りました。今後は精神面と体のバランスがうまく保てていければ」と成長に期待した。辻師は「テンションが課題ですね」