「ＵＡＥダービー・Ｇ２」（２８日、ＵＡＥメイダン）３着に敗れた昨年の悔しさを胸に、雪辱を期してドバイワールドＣに臨んだフォーエバーヤングだったが、今年も頂点に立つことはできず、米国馬マグニチュードの２着に終わった。揺れる中東情勢の影響で、今年参戦したＪＲＡ所属馬は６頭だけ。それでも、先陣を切ったワンダーディーンがＵＡＥダービーを制し、当レースの日本勢５連覇を達成した。ワンダーディーンが日本馬