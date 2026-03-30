「大寒桜賞」（２９日、中京）４番人気のテルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作）が好スタートからハナを奪って悠々と逃げ切った。スプリングＳ１４着からの巻き返しに成功し、２勝目をゲットした。Ｂコース変わりで内前が有利な馬場傾向。西村淳は「いいスタートを決めることができました。馬の状態もパーフェクト。自信を持って乗りました」と会心の騎乗を振り返った。