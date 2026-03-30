【週刊ヤングマガジン 2026年18号】 3月30日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日3月30日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年18号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭には一ノ瀬瑠菜さんが2年ぶりに登場。ちょっと大人な温泉旅行の模様が収められている。 また巻中グラビアには尾茂井奏良さん、巻末グラビアには太田しずく