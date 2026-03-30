【週刊ヤングマガジン 2026年18号】 3月30日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年18号」を本日3月30日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーを飾るのは、連載1周年を迎えた「暴力万歳」。比村奇石氏、岡本倫氏、ずり騎士氏が六道せつなを描く特別寄稿イラストも掲載されている。 また巻中カラーには、「猩猩