3月29日（現地時間28日、日付は以下同）、サンアントニオ・スパーズは敵地フィザーブ・フォーラムでミルウォーキー・バックスと対戦。序盤からリードを奪ったスパーズが127－95で勝利し、連勝記録を「8」に伸ばした。 この試合、スパーズのステフォン・キャッスルが22得点10リバウンド10アシストのトリプルダブルを達成。ビクター・ウェンバンヤマは23得点15