開催：2026.3.30会場：シティ・フィールド結果：[メッツ] 3 - 4 [パイレーツ]MLBの試合が30日に行われ、シティ・フィールドでメッツとパイレーツが対戦した。メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するパイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキで試合は開始した。1回表、4番 ライアン・オハーン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレ