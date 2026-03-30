開催：2026.3.30会場：オリオールパーク結果：[オリオールズ] 8 - 6 [ツインズ]MLBの試合が30日に行われ、オリオールパークでオリオールズとツインズが対戦した。オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するツインズの先発投手はベイリー・オーバーで試合は開始した。2回表、7番 トレバー・ラーナック 5球目を打ってセカンドへのタイム