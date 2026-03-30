開催：2026.3.30会場：リグリー・フィールド結果：[カブス] 3 - 6 [ナショナルズ]MLBの試合が30日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとナショナルズが対戦した。カブスの先発投手は今永昇太、対するナショナルズの先発投手はジェーク・アービンで試合は開始した。1回表、5番 ジョセフ・ウィーマー 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランで