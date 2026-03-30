東京・上野にある国立科学博物館で2025年10月21日〜11月30日まで開催され、大盛況で閉幕した企画展「量子の世紀」。量子力学の理論や歴史が紹介されているだけでなく、量子力学と格闘してきた科学者たちの軌跡までもがわかる本展がどう企画されたのか、監修者の河野洋人氏に話を伺った。（ダイヤモンド社書籍編集局）――大好評で閉幕した企画展「量子の世紀」の内容についてお話を聞かせてください。今回の展示は2部構成になって