韓国の人気女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュが完璧なプロポーションを披露してファンを釘づけにしている。【写真】ユ・ヒョンジュ、ド迫力のピタピタウェアユ・ヒョンジュは最近、インスタグラムを更新。自身とスポンサー契約を結ぶ韓国のポルシェ公式ディーラー「セヨン・モビリティ」のアカウントをキャプションに綴り、写真を数枚投稿した。公開された写真には、グレーのタートルネックのトップスに黒のスラックスを合わせたゴル