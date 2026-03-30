強い衝撃やストレスにさらされたとき「自分が悪いからだ」と抱え込んでしまう人も少なくない。だが、その自責の念が心の中での出来事の整理を妨げ、傷を深めてしまうケースがあるという。私たちが、過剰なストレスから自分を守るために意識すべきこととは。※本稿は、臨床心理士の帆足暁子『人とかかわるのがずっとつらかったあなたへ 愛着障害という心の傷を癒やすために』（草思社）一部を抜粋・編集したものです。衝撃的な出来