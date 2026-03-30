◇パ・リーグ日本ハム4−8ソフトバンク（2026年3月29日みずほペイペイD）（有原古巣に7失点/）日本ハムの先発・有原は昨季まで所属した古巣相手に6回112球を投げ、10安打7失点で初黒星。序盤に3点の援護を受けたが「流れに乗るようなピッチングができなかった」と悔やんだ。2回2死三塁では暴投で生還した三塁走者・川瀬をよけようとしたところ、本塁付近で捕手・田宮と交錯するアクシデントも。治療後に続投したが失点が