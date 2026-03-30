◇パ・リーグ日本ハム4−8ソフトバンク（2026年3月29日みずほペイペイD）日本ハム・郡司裕也捕手（28）が29日、ソフトバンクとの開幕3戦目で待望の今季1号を放った。4点を追う8回、先頭で打席に入ると、2番手・上茶谷が投じたカットボールを振り抜いた。「凡退の内容を見て、攻められ方や自分の体がどうなっているのか、ということを冷静に分析して修正できた打席だった」打球は左中間席へ吸い込まれても、ベースを回