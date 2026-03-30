◇パ・リーグソフトバンク8―4日本ハム（2026年3月29日みずほペイペイD）手薄だったソフトバンクのブルペンを上茶谷が救った。4点リードの6回に2番手で救援し、3回2安打1失点。勝ちパターンの木村光、杉山が1、2戦で連投し、使いづらい状況の中で3イニングを投げた。「先発調整をしていたのが生きたと思います」。開幕前までローテーションを争った。目標はつかめなかったものの、ロングリリーフ要員として開幕1軍入り。