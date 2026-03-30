◇パ・リーグソフトバンク8―4日本ハム（2026年3月29日みずほペイペイD）手薄だったソフトバンクのブルペンを上茶谷が救った。4点リードの6回に2番手で救援し、3回2安打1失点。勝ちパターンの木村光、杉山が1、2戦で連投し、使いづらい状況の中で3イニングを投げた。「先発調整をしていたのが生きたと思います」。開幕前までローテーションを争った。目標はつかめなかったものの、ロングリリーフ要員として開幕1軍入り。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 愛菜と福は対照的 在校生が証言
- 2. 小5男児が不明「考えにくい」
- 3. ヒカキン「超意味深」投稿
- 4. 喘ぐような声 倒れている母発見
- 5. ポケセン刺殺 男の卒アル写真
- 6. 高市首相、取材対応は少なく 歴代と比べ、Xでは連日発信
- 7. 和田アキ子の「子分」欠席に騒然
- 8. 上坂すみれ アイアンマン王座に
- 9. 芸名で航空機発券巡り批判殺到
- 10. 10代が「砲弾」を拾い、交番へ
- 1. ポケセン刺殺 男の卒アル写真
- 2. 10代が「砲弾」を拾い、交番へ
- 3. 特急「かいじ」走行中にドア開く
- 4. 名古屋のネカフェに赤ちゃん遺体
- 5. 水戸の死亡ひき逃げ 26歳男逮捕
- 6. 特急「ひだ」運転士が走行中に約23秒間居眠り 制限速度16キロ超え名古屋駅に進入 JR東海
- 7. 「クマと共存は無理」記者に反論
- 8. 「ガソリン使わすな」危機的状況
- 9. ネカフェに遺体 死後数日経過か
- 10. 冬眠明けクマ「興奮状態」で食事
- 1. 小5男児が不明「考えにくい」
- 2. 喘ぐような声 倒れている母発見
- 3. 高市首相、取材対応は少なく 歴代と比べ、Xでは連日発信
- 4. 夫が死去 隠していた秘密に涙
- 5. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
- 6. 雅子さまの「失われた26年」
- 7. ホルムズ海峡通らない初の原油
- 8. ガソリン巡り「国民の覚悟」発言
- 9. 開園から3年 乗り物なしでも人気
- 10. 紙の電話帳「タウンページ」終了
- 1. 地上侵攻すれば「米兵燃やす」
- 2. 平均年収1000万円 韓国民喜べず?
- 3. 日本人が二度見する韓女優の名前
- 4. 台湾ケーブル切断 中国人に賠償
- 5. 香港で両替急増 日常茶飯事に
- 6. 「王はいらない」全米で抗議デモ
- 7. イギリス料理「もう不味くない」
- 8. イラン 船20隻に海峡通行を許可
- 9. 若者殺害に関与? 尼前首相を逮捕
- 10. 米との戦闘 イラン死者2千人超に
- 1. ほっかほっか亭「大盛」安くなる
- 2. 実家暮らし 34歳女性の貯金額
- 3. 元CAが語る 皇族の利用後の機内
- 4. とんでもない置き土産→顔面蒼白
- 5. 150億円WBC独占に「完全勝利」
- 6. ホンダF1復帰 今季初めての完走
- 7. 備蓄放出も 近づく原油リミット
- 8. ETC挿しっぱなし 盗難補償ゼロ
- 9. 貯金できない人 風呂場でわかる
- 10. イメトレで筋力12.6%増か 米研究
- 1. 米で広まる「小型太陽光パネル」
- 2. 今すぐオフにすべきLINEのID設定
- 3. スマホ固定も 吸盤スマホパッド
- 4. カメラマニアが楽しめる1台
- 5. ひろゆきら 国産SNS立ち上げた訳
- 6. 消したLINEトーク履歴 復元方法
- 7. かわいいは“もらえる”？ 推しがグッズを持っていると、より輝いて見える理由
- 8. あの「一太郎」の文章校正エンジンを使ってChrome上のテキスト入力を正しく校正できる「JUSTチェッカー」を使ってみた、XやGmailなど色んなサイトで使用可能
- 9. ハンドメイドオーディオメーカーMHaudioが作るハイブリッド真空管アンプ「MHaudio UA-1」
- 10. 海外向けアニメ配信サービス「Crunchyroll」が利用者の視聴履歴を漏洩したとして提訴される
- 11. 100gの肉が10分で。夕食の準備をスムーズにする｢解凍の新習慣｣
- 12. auショップとau取扱店舗でも販売開始！auのギーグ向けFirefox OSスマホ「Fx0 LGL25」のパッケージを開封して内容を確認【レポート】
- 13. クレカマニアが超有能クレカ「三井住友カードゴールド（NL）」を私がメインカードにしない3つの理由を解説
- 14. シード資金約75億円を調達、AI企業「ai&」が始動 / 収納も拡張も自在な新世代デスク【まとめ記事】
- 15. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 16. 雪国に移住した一家を襲う“白い怪異” 内藤瑛亮監督の侵蝕ホラー『氷血』特報映像 「白い女を見たんだ」［ホラー通信］
- 17. iPhoneでアプリが多すぎて見つからない！そんなときは「Spotlight検索」が便利：iPhone Tips
- 18. ソースネクストが「ポケトーク」に「ハンズフリー翻訳機能」追加！新製品「タブレットmimi」や「AutoMemo」を12月4日に発売【レポート】
- 19. スマホ３台充電できるオールインワンLEDライト「Lumi charge ?」
- 20. Windows 11のUIが本当にヒドイ、存在するべきスライダーが消え去り「0」と「3」しか選択できず項目名も意味不明
- 1. 上坂すみれ アイアンマン王座に
- 2. ルール改正 競技レベル低下危惧
- 3. 村上 3戦連発で敵地騒然の一撃
- 4. 日本vs英代表 チケットが完売
- 5. 中田翔氏「大切なお知らせ」予告
- 6. 炎上の大谷グッズ 大幅値下げに
- 7. 岡本和真 MLB初本塁打ソロ
- 8. YOSHIKI 13万人を前に国歌演奏
- 9. 大不振で緊急交代? 角田に注目も
- 10. FIFA「最新ランク」を発表
- 1. 愛菜と福は対照的 在校生が証言
- 2. ヒカキン「超意味深」投稿
- 3. 和田アキ子の「子分」欠席に騒然
- 4. 芸名で航空機発券巡り批判殺到
- 5. 有吉 公園で斉藤慎二を発見も
- 6. 西野 映画「プペル」苦戦に本音
- 7. 篠田麻里子が再婚 お相手はCEO
- 8. 希空「クリーム大量残し」が物議
- 9. 天竺川原 3月末で吉本興業を退社
- 10. 田原総一朗氏「無言」に心配の声
- 1. 3COINSのメガネケースが便利
- 2. オシャレな人がやらないこと3選
- 3. 男女問わずに褒められる香り
- 4. 友達と絶交 オトナな切り返し方
- 5. 「港区女子」の格差を描く漫画
- 6. 12人出産は異常? 当事者が語る
- 7. 女子の憧れ バッグチャーム2点
- 8. 40・50代の「新鮮ウルフヘア」
- 9. 合わせやすさ抜群 黒ボトムス
- 10. 「サブスク整形」の恐ろしい罠
- 11. 《NEW》大量の服もすっきり収まる♡【3COINS】シンプルデザインが嬉しい「収納ボックス」
- 12. Quaro 春スイーツの体験が登場
- 13. スタイルUPの必須アイテム「ショートブーツ」と「のようなもの」48選
- 14. 心ときめくスイーツギフトが登場
- 15. 見逃さないで「このサイン」人気占い師が教える「運が良くなるとき」に起こること
- 16. 【ルック】ソニア リキエル2019プレスプリングコレクション
- 17. 梅沢富美男 NEWSで浮気バレる
- 18. 【12星座夫婦のかたち】水瓶座妻×天秤座夫は価値観ぴったり、楽しく自由な夫婦生活！
- 19. デジャヴュフィルム眉カラー新色♡暗髪に映えるスモーキーブラウン登場
- 20. まとめ髪の前髪アレンジで大人可愛い女性になろう♡