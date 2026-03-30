?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）が、「エボリューション」を退団したＣｈｉ Ｃｈｉに全面支援を約束した。Ｃｈｉ Ｃｈｉは２８日の新宿大会で、３月末でエボリューションの所属を離れ、４月１日からフリーとして活動すると表明した。決断に至った理由としては海外挑戦の意思に加え「大先輩のＳａｒｅｅｅ選手がフリーランスとして一人でガツガツいろんなことに挑戦されている姿を間近で見ていて、自分も居ても立ってもいられなくな