◇パ・リーグソフトバンク8―4日本ハム（2026年3月29日みずほペイペイD）ソフトバンクが3年ぶりの開幕3連勝を収めた。昨季までの同僚で2年連続最多勝の日本ハム・有原への対策として、小久保裕紀監督（54）が左打者を8人並べたオーダーが機能。スタメンで今季初出場した川瀬晃内野手（28）が3安打2打点と活躍するなど、計13安打8得点で快勝した。南海時代の59年以来となる全て逆転での開幕同一カード3連勝となり、リーグ3