反トランプデモが拡大している。全米３０００か所以上で２８日、「ノー・キングス（王はいらない）」をスローガンにしたデモが行われ、主催者によると８００万人が参加した。移民取り締まりの強化、物価上昇、そしてイラン戦争への怒りを背景に、全米各地でぼっ発。昨年１月のトランプ大統領就任以降、昨年６月の５００万人参加、１０月の７００万人参加に続く３回目だ。大規模なデモだが指導者は不在だという。ミネソタ州では