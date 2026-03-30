◇プロ野球セ・リーグ阪神12-6巨人（3月29日、東京ドーム）2回0/3を投げ5失点で降板となった巨人のルーキー・山城京平投手。試合後に報道陣の取材に応じ、「自分の実力が出せなかったのが、悔しいところです」とほぞをかみました。開幕カードの3戦目を任され、試合前からかなり緊張していた山城投手ですが、マウンドに上がってもその緊張をほぐすことができず、5四死球という形に。「緊張してたんですけど、いい形に変えきれな