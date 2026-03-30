ソフトバンクは２９日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に８―４で逆転勝ちを収め、開幕カード３連勝を飾った。先発のスチュワートが５回３失点で５５０日ぶりの白星を挙げれば、打線は昨年までのチームメートである有原航平投手（３３）に１０安打を浴びせて７得点。昨季激しい首位攻防戦を繰り広げた相手にスイープを決めて最高のスタートを切った。有原攻略の陰には今年から打撃コーチに復帰した長谷川勇也コーチ（４１）の「